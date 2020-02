Non si placa l'allarme Coronavirus in Italia: di seguito tutti gli aggiornamenti ora per ora sulla situazione nel nostro paese.



12.14 - Il Commissario Straordinario Angelo Borrelli ha dichiarato che i contagi totali sono aumentati a 283. Due, invece, i casi in Toscana, mentre in Sicilia sono in corso alcune verifiche dell'Istituto di Sanità.



11.25 - Polemica, intanto, tra Regione Lombardia e Governo. Ieri, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aveva dichiarato: "Questo è il momento di confrontarsi con tutti i governatori, per concordare le prossime azioni. Noi proporremo un protocollo condiviso con tutti per evitare di andare in ordine sparso". Immediata la risposta di Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare: "Una dichiarazione inaccettabile da una persona ignorante, ignora assolutamente quali erano e sono i protocolli definiti dall'Istituto superiore di sanità. Ormai sta emergendo la totale incapacità del governo di gestire qualcosa che loro dovevano prevedere".



10.46 - Nuovi sei casi in Veneto: sale a 271 il computo totale dei casi confermati in Italia.



09.51 - Due nuovi casi in Italia: il primo tampone positivo arriva da Firenze, con un imprenditore sessantenne che possiede aziende in Oriente. La seconda è una turista di Bergamo in vacanza a Palermo, ricoverata da ieri sera all'ospedale Cervello.



09.45 - Nella giornata di ieri è salito a sette il computo totale delle vittime, tutte persone anziane già precedentemente malate. Recita 229, invece, il totale dei contagiati in Italia.