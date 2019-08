Sembra di essere in trincea. Un passo dopo l'altro, nessuno vuole sbagliare mezza mossa:. Il suo agente, Agustin Jimenez, era atteso a Milano nelle scorse ore prima che ci fosse un nuovo programma studiato proprio con il Milan.: in quell'occasione è stato Paolo Maldini a spiegare che proprio perché l'accordo tra Correa e il Milan c'è da settimane, l'idea del club ad oggi è di. Scelta fatta anche alla luce delle cessioni che al momento non si sbloccano, dovesse cambiare qualcosa in questo senso poi chissà.- Ecco perché l'agente di Angel è volato invece a Madrid nella serata di ieri pronto a confrontarsi tra oggi e domani con l'Atlético. Non c'è tempo da perdere,perché la volontà del ragazzo è andare al Milan. Attenzione: Angel non arriverà mai alla rottura, il rapporto all'Atlético è buonissimo col ds Berta che ha creduto in lui portandolo in Europa dopo un grave problema fisico quando era al San Lorenzo, mentre il Cholo Simeone continua a dirgli che lo terrebbe volentieri e tra i due c'è grande rispetto.. Perché sa che l'Atlético per prendere Rodrigo dal Valencia deve numericamente vendere qualcuno, non è una questione di lucidità nelle scelte o di liquidità, anzi quella grazie alle strategie di Berta non manca, tutt'altro.. Il Milan crede e spera sia questione di tempo. Chi vincerà in trincea?