Una vittoria importantissima che rilancia la Roma nella corsa al quarto posto. L'1-0 sulla Juventus riporta i giallorossi in primo piano nelle previsioni dei bookmaker sulla top 4 a fine campionato: dall'1,75 del post-Cremonese, Mourinho e i suoi si giocano ora a 1,57, in vantaggio sia sulla Lazio - ancora a +1 in classifica ma data poco più indietro, a 1,62 - sia sull'Atalanta (3,40), fermata sullo 0-0 dall'Udinese. Anche l'Inter consolida la sua posizione e dopo il successo sul Lecce il pass per la prossima Champions scende a 1,10; il Milan sconta invece il ko contro la Fiorentina con il quinto posto in classifica, mentre in quota il piazzamento tra le prime quattro sale da 1,25 a 1,40.