Milan a 66 punti, Napoli a 63, con Atalanta e Juventus tra le due e la Lazio che vincendo la partita da recuperare contro il Torino si porterebbe a ridosso della corsa Champions. Alla vigilia della 33esima giornata di Serie A è alle spalle dell'Inter che si stanno vivendo le emozioni più calde del campionato italiano. Tutto è ancora in bilico, specie dopo i verdetti del turno infrasettimanale e i pronostici sulla prossima giornata. Il big match sarà Lazio-Milan (lunedì 26 aprile, ore 20:45) e per i quotisti i biancocelesti sono favoriti a quota 2,23, contro il successo dei rossoneri a 2,90. A quota 3,75 il pareggio che rallenterebbe entrambe le squadre. L'impressione è che le due avversarie saranno disposte a correre qualche rischio per provare a vincere la gara, tanto che gli esiti «Goal» e «Over 2,5» sembrano molto probabili a 1,54 e 1,61. Giornata sulla carta già agevole per l'Inter, a 1,32 contro un Verona sempre ko nelle ultime 3 giornate, e per l'Atalanta, avanti a 1,32 a Bergamo contro il Bologna. Non può permettersi errori neanche la Juventus, che nella sentita sfida contro la Fiorentina cerca il «2» a 1,56. In Torino-Napoli i padroni di casa cercano punti salvezza e il «2» per gli uomini di Gattuso non è così scontato a 1,75, così come rischia di rinviare ancora l'appuntamento con la vittoria la Roma. Giovedì i giallorossi giocano la semifinale di Europa League contro il Manchester United e l'impegno del weekend contro il Cagliari diventa così equilibrato nonostante i 27 punti di differenza in classifica tra le due squadre. I sardi sono quindi proposti a 2,50, mentre la Roma si gioca a 2,57.