Corsa salvezza: Cagliari, Verona, Empoli, Sassuolo e Frosinone, chi sale e chi scende

La corsa salvezza sta entrando nel vivo e vista la situazione di classifica attuale non è da escludere che possa essere risolta solamente nei turni conclusivi del campionato. Infatti la lotta riguarda da vicino le squadre classificate tra il tredicesimo posto(Udinese con 27 punti) e l'ultimo posto della Salernitana con 14 punti.



CHI SALE - Il momento del Cagliari rimane positivo nonostante l'ultima partita li ha visti sconfitti contro il Monza (1-0 gol di Maldini): infatti i sardi hanno perso solamente una delle ultime cinque partite 2 pareggi contro Udinese e Napoli e 2 vittorie contro Empoli e Salernitana). L'arrivo di Gianluca Gaetano in prestito dal Napoli sta risultando decisivo, come dimostrano le tre reti segnate da quando è arrivato sull'isola. Inoltre i ragazzi di Ranieri sembrano aver ritrovato attenzione, concentrazione e anche la giusta cattiveria agonistica. Ad attenderli però una serie di partite piuttosto complesse che li vedranno fronteggiare il Verona, scontro diretto fondamentale, e in due settimane Atalanta, Inter e Juventus. Anche il Verona di Baroni prima della sconfitta contro il Milan di Pioli stava attraversando un buon momento come dimostrano le due vittorie consecutive nei due scontri diretti contro Sassuolo e Lecce. Se si prende in analisi il periodo più in generale nelle ultime 7 partite sono arrivate tre sconfitte, ma contro Napoli Bologna e Milan, nelle restanti quattro hanno ottenuto 8 punti(pareggiando anche 2-2 contro la Juventus). L'ultima sconfitta dell'Udinese contro il Torino ha interrotto il buon momento per i friulani, che avevano ottenuto le due vittorie di "cartello" contro Lazio e Juventus. Nelle ultime 7 partite infatti sono arrivate 2 sconfitte 2 vittorie e 3 pareggi che hanno portato i bianconeri al quattordicesimo posto della classifica con 27 punti. Alla ripresa del campionato sono attesi dal match delicatissimo contro il Sassuolo, in caso di sconfitta la squadra di Cioffi risprofonderebbe nelle ultimissime zone di classifica. I bianconeri devono migliorare nell'affrontare sqaudre che occupano zone similari di classifica. Dopo questo scontro diretto dovranno vedersela con Inter e Roma. Il Lecce invece con il cambio di allenatore (Gotti è infatti subentrato a D'Aversa) ha ripreso a vincere dopo un periodo piuttosto difficile costellato da sconfitte (7 nelle ultime 9). Il tecnico ex Udinese ha optato per un cambio modulo, passando al 4-4-2 per trovare un equilibrio difensivo maggiore e sono arrivati i 3 punti contro il fanalino di coda Salernitana. Il lavoro rimane comunque lungo: i giallorossi sono attesi da due match difficili contro Roma e Milan prima dei due scontri diretti contro Empoli e Sassuolo.



CHI SCENDE - La stagione della Salernitana non sta andando come auspicato ad inizio anno, neanche i cambi di allenatore e all'interno della società hanno smosso una situazione molto complessa. I campani si trovano all'ultimo posto con 14 punti e non vincono una partita di campionato dal 30 dicembre 2023 (Verona Salernitana 0-1), dopo questa vittoria sono arrivate solamente sconfitte, eccezion fatta per Torino Salernitana(0-0) e Udinese Salernitana(1-1). La squadra è stata affidata a Colantuono dopo l'esonero di Liverani; servirà una rincorsa incredibile per riuscire a scongiurare la retrocessione in Serie B. L'Empoli con l'arrivo di Nicola ha indubbiamente cambiato marcia, tuttavia nell'ultime uscite sono arrivate tre sconfitte in altrettante partite( contro Cagliari, Milan e Bologna). I toscani si trovano attualmente al quartultimo posto con 25 punti ad una lunghezza di vantaggio dal Frosinone terzultimo. La squadra di Di Francesco dopo una partenza a dir poco sorprendente si ritrova a lottare per non retrocedere. Il periodo non è dei migliori: infatti la vittoria manca dal 3-1 contro il Cagliari del 21 gennaio, dopo questa partita sono arrivati due pareggi contro Verona e Lecce e sei sconfitte. Le prossime tre sfide dei ciociari li vedranno fronteggiare Genoa Bologna e Napoli. Anche il Sassuolo non sta vivendo un gran stagione; ben lontana da quelle precedenti in cui i neroverdi avevano abituato ad altri piazzamenti. Il cambio di allenatore(Ballardini subentrato a Dionisi) ha riportato solidità ma la situazione rimane comunque deficitaria trovandosi al penultimo posto con 23 punti. Solamente una vittoria nelle ultime nove giornate, ottenuta proprio con il neo tecnico alla guida. Le prossime due partite potrebbero rilanciare gli emiliani dal momento che sono attesi da due scontri diretti contro Sassuolo e Salernitana.