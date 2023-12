Via libera alla Superlega! La Corte di giustizia dell'Unione Europea ha sentenziato un "abuso di posizione dominante" da parte di Uefa e Fifa, le cui regole sull'approvazione preventiva delle competizioni per squadre di calcio sono contrarie alle leggi comunitarie. Così viene accolto il ricorso presentato dall'European Superleague Company il 27 maggio 2021. Secondo la sentenza, Fifa e Uefa non possono imporre sanzioni ai club che partecipano a competizioni alternative a quelle organizzate da loro.



