La polizia ha arrestato quattro tifosi dopo che i disordini sono scoppiati ieri sera durante la vittoria del Manchester United in Europa League contro il Real Betis, con lanci di oggetti dal lato ospite che piovevano sulla sezione disabili dell'Old Trafford. Un ragazzo autistico, di otto anni, è stato colpito da una moneta e un agente di polizia è stato colpito da un fuoco d'artificio acceso quando un gruppo di circa 50 tifosi in trasferta ha iniziato a creare problemi.



CHE CAOS - 3.900 tifosi erano al Teatro dei Sogni per l'andata degli ottavi di finale di ieri sera, e al terzo gol dello United in una partita terminata 4-1 è scoppiato il finimondo. Louise Rigby, 45 anni, di Salford, ha detto che suo figlio autistico, di otto anni, è stato colpito da una moneta, anche se non si è fatto male. Ha detto al Manchester Evening News: "Lanciavano salsicce, hot dog. Prima ancora che la partita iniziasse, lanciavano accendini ed euro e pacchetti di fazzoletti e bicchieri di plastica per bevande. Ci veniva lanciata roba addosso".