E' ormai giunta ai titoli di coda l’esperienza dell’attaccante classe ’88 Gianluca Litteri al Cosenza. Chiusa la trattativa tra il giocatore e la Triestina. Queste le parole del club:



La Società Cosenza Calcio comunica di aver perfezionato la cessione del diritto alle prestazioni sportive, con la formula del trasferimento definitivo, del calciatore Gianluca Litteri alla Società Unione Sportiva Triestina Calcio 1918. All’attaccante classe 1988, che ha vestito la maglia rossoblù in 17 occasioni, l’augurio di vivere la nuova esperienza professionale nel migliore dei modi.



L’ormai ex rossoblu viene da alcune annate complicate in serie B con pochissime reti all’attivo e proverà a rilanciarsi a Trieste, anche a patto di scendere di categoria.