L'arrivo di William Viali sulla panchina del Cosenza non è per il momento bastato a dare la scossa ad una squadra che dopo un ottimo avvio di stagione sembra aver smarrito se stessa.



Per aiutare il tecnico lombardo nella sua opera di risalita la dirigenza calabrese starebbe così pensando di irrobustire la rosa a sua disposizione senza attendere la riapertura del mercato ma pescando dall'elenco degli svincolati.



Nel mirino dei lupi ci sarebbero almeno quattro giocatori di grande esperienza. Il nome che spicca su tutti è quello di Federico Marchetti, 39enne ex portiere di Lazio e Nazionale, rimasto senza contratto dopo la fine dell'avventura con il Genoa. Ma sul taccuino del ds Roberto Gemmi ci sarebbero anche i profili degli esterni Marvin Zeegelar, olandese ex Udinese, e Riccardo Fiamozzi, vecchia conoscenza di Genoa ed Empoli, oltre a quello di Antonio Vacca, trequartista protagonista la scorsa stagione in A con la maglia del Venezia.



Lo riporta TifoCosenza.it