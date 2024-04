Cosenza-Palermo: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Entrambe alle prese con momenti non facili,si affrontano per ladi. Silani precipitati in piena zona Playout, rosanero che hanno visto allontanarsi il secondo posto e col cambio in panchina Corini-Mignani sperano di dare un'ultima sterzata alla stagione.Cosenza-Palermo si gioca sabato 13 aprile 2024, allo stadio 'San Vito - Gigi Marulla', alle ore 16:15.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Segui Cosenza-Palermo in diretta su DAZN

GUARDA SU DAZN

Segui Cosenza-Palermo in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Cosenza-Palermo sarà visibile in diretta tv su Sky Sport (canale numero 252) e scaricando l'app di DAZN su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzando console PlayStation e XBox, dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast o ancora il TIMVISION Box.Cosenza-Palermo sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, utilizzando Sky Go, sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su cellulari o tablet.

Cosenza privo dello squalificato Marras, out anche Voca. Forte e Tutino in attacco, Frabotta prenota una maglia a sinistra con Canotto a destra. Mignani verso un Palermo col 4-3-1-2: Gomes torna dopo il turno di stop, ballottaggio Henderson-Coulibaly, così come tra i pali Desplanches insidia Pigliacelli. Ko Di Mariano, confermato Mancuso in tandem con Brunori.