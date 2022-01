Nome nuovo per l'attacco del Cosenza, ed è una vecchia conoscenza della Serie A: secondo il portale cileno Encancha, i calabresi puntano Joaquin Larrivey, svincolato dopo la fine dell'esperienza con l'Universidad de Chile. El Bati, che in Italia ha giocato al Cagliari, avrebbe già un accordo verbale con il Cosenza per un contratto fino al termine della stagione con opzione per un'altra stagione.