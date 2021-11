Cosenza-Spal 0-1, il tabellino.



COSENZA (3-5-2): Vigorito; Tiritiello, Rigione, Venturi; D. Anderson (18′ st Millico), Carraro, Palmiero (41′ st Pandolfi), Boultam (18′ st Florenzi), Situm; Gori (36′ st Kristoffersen), Caso. A disp.: Saracco, Matosevic, Corsi, Pirrello, Panico, Minelli, Vallocchia, Gerbo. All.: Zaffaroni.



SPAL (4-3-3): Seculin (1′ st Thiam); Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia; Da Riva (36′ st Zuculini), Esposito, Mancosu; Colombo (1′ st Rossi), Seck (36′ st Mora), Melchiorri (21′ st Peda). A disp.: Pomini, Coccolo, Heidenreich, Tripaldelli, Ellertsson, Crociata, D’Orazio. All.: Clotet.



Arbitro: Maresca di Napoli



Marcatori: 13′ st Rossi (S)



Ammoniti: Tiritiello (C), Da Riva (S), Florenzi (C), Thiam (S), Mora (S).



Espulsi: Vicari (S).