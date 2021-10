Tegola in casa Cosenza: l'estremo difensore Mauro Vigorito si è infortunato al ginocchio durante il secondo tempo nell'ultima gara persa contro l'Alessandria. L'infortunio, in attesa degli esami strumentali, è apparso subito serio, motivo per il quale la società calabrese ha iniziato a sondare il mercato degli svincolati per trovare un sostituto.



Secondo transfermarket sono 3 gli estremi difensori visionati: Alessandro Iacobucci, Filippo Perrucchini e Antonio Mirante, quest'ultimo ancora senza squadra dopo l'esperienza alla Roma.