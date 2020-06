Cosenza (3-4-3): Perina; Idda, Schiavi (68' Capela), Legittimo; Casasola, Kanouté (91' Broh), Bruccini, D'Orazio (82' Bittante); Carretta (82' Bahlouli), Riviere (69' Asencio), Baez. All. Occhiuzzi.

Virtus Entella (4-3-1-2): Contini (46' Borra); Settembrini, Pellizzer, Poli, Sala (85' Currarino); Dezi, Paolucci, Mazzitelli (57' Toscano); Schenetti; Morra (67' Rodriguez), De Luca (57' Mancosu). All. Boscaglia.



Arbitro: Volpi di Arezzo

Ammoniti: 21' Dezi (V), 24' Idda (C), 68' Bruccini (C), 90' Kanouté (C)



Espulsi: 97' Asencio (C)

Marcatori: 30' Bruccini (C), 36' Carretta (C), 93' Poli (V)