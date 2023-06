Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

La storia è quella di, uomo di 82 anni, il quale fu uno dei sopravvissuti di quella che resta una delle tragedie più discusse della storia della marineria italiana,L’uomo ha dichiarato di ricordare perfettamente ciò che successe quella sera, sostenendo di aver girato per due ore, al buio, sulla nave insieme a sua moglie. Egli ha inoltre rivelato di ricordare anche. L’anziano ha anche raccontato gli attimi di paura successivi, con la nave che era già inclinata e dopo molte operazioni di messa in acqua non si riusciva a farla scendere perché sbatteva su un fianco.A tenere in banco in queste ore, però, sono le vicende successive al naufragio. ErnestoIl suo scopo era quello di accertare tutte le responsabilità che avevano concorso a dare origine alla tragedia, comprese quelle relative ai malfunzionamenti della nave.. Dunque il Codacons, associazione a difesa dei consumatori alla quale il ricorrente si era rivolto, ha deciso di pagare una parte del risarcimento (4.000 euro) tramite monetine da un euro, recapitate con un trolley; l’uomo, intanto, ha dovuto sborsare 10mila euro di tasca propria.La questione giudiziaria è destinata a proseguire davanti alla Corte di appello.