Alessandro, ex difensore del, parla a Sky Sport di Roberto: "E' sempre stato sottovalutato il dribbling di Baggio: quando riceveva palla aveva questa capacità di fare questo contro-movimento che lo portava sempre a puntarti. Con gli anni ha imparato a muoversi senza palla diventando straordinario, è stato quello il grande cambio: imparare velocemente ad andare senza palla. Di Roberto posso solo dire che quando pensavi di riuscire a prenderlo...era come il Ronaldo dell'Inter nel '98, lui arrivava e ti spostava la palla. Loro due sono stati i più bravi a fare quella roba lì"."Quello sul lancio di Pirlo a Torino del 2001 è stato un gioiello, invece di calciare usa la caviglia per spostare il portiere, è uno dei gol più belli nella storia del calcio, non solo di Baggio"."C'è un retroscena sulla mattina della finale a Pasadina. Io ero stato squalificato per un giallo in semifinale, il giorno prima comprai dei rollerball, tutti li stavano usando e purtroppo la mia stagione era finita e li comprai. Roberto prima di fare il provino prima della finale, mi parlò in dialetto e me li chiese per scendere in campo, solo per dirvi in che condizioni stava quella mattina"."Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, è stato mio compagno di camera prima di Estonia-Italia nel '91 o '92, stiamo parlando di un ragazzo con valori pazzeschi, di grande simpatia e empatia, si è fatto amare. Aveva una qualità: fare in modo che le persone intorno fossero felici con scherzi o battute, lo abbiamo amato e mi fa piacere ricordalo adesso".