A Sky Sport, Billy Costacurta ha parlato così del centrocampista dell'Inter Nicolò Barella, a segno contro la Fiorentina: "Barella è tra i top non solo in Italia, ma anche in Europa. Oggi abbiamo visto Liverpool-City, seguiamo tutti i campionati: per me Barella ormai è sul podio dei più forti centrocampisti d'Europa. Ha un solo difetto ancora, quello delle troppe ammonizioni, ma comunque sta migliorando".