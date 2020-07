Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla della crescita di Paulo Dybala: "Credo che anche il gol che fece contro l'Inter, quel bellissimo gol, abbia fatto capire a lui quanto potesse diventare forte - ha dichiarato a Sky Sport -, credo che il lockdown gli abbia dato fiducia. Anche nelle prime partite, sebbene non con una forma fisica al top si vedeva una fiducia nei propri mezzi pazzesca e questo ha fatto in modo che risultasse decisivo. Questo dimostra la crescita caratteriale di questo ragazzo".



SARRI - "Per me la Juve ha raggiunto una buona condizione atletica e tattica, il 4-4-2 può essere la mossa vincente anche col City, non dimentichiamoci chi sono i loro centrali. Non avrà in mano il gioco ma credo abbia giocatori per mettere in difficoltà il City. Dybala e Ronaldo hanno capito che se non vanno d'accordo non vanno da nessuna parte".