Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, parla a Sky Sport della possibilità di vedere i playoff per l’assegnazione dello scudetto, qualora il campionato non giunga al termine per l’emergenza coronavirus: “Bisogna essere decisionisti. Abbiamo continuamente sentito accuse anche verso il Governo, ora si deve intervenire. Non assegnare il titolo non è giusto, i playoff e i playout potrebbero essere una soluzione giusta in questa situazione di emergenza. Con la finale scudetto sarebbe un finale di campionato eccitante: io amo la classifica e il campionato, ma questa è un’emergenza si potrebbe provare un'emozione nuova”.