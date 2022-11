Cassano, durante una diretta su Twitch, aveva attaccato duramente Costacurta: Come fanno a Sky a tenere ancora Costacurta? Può dire delle cagate del genere? A volte fa dei casini quando parla, non capisce un ca**o di calcio".



La risposta dell’ex difensore del Milan non si è fatta attendere: Caro Antonio, in effetti siamo diversi, la pensiamo diversamente su quasi tutto, parliamo in modo diverso e probabilmente leggiamo libri diversi. Anch’io orgogliosamente uno SCAPPATO DI CASA"