L'economista, promotore del progetto (lanciato ma mai decollato) dell'azionariato popolare con InterSpac, ha dichiarato in un'intervista al Corriere della Sera: "Se la società è a corto di risorse, poi diventa complicato trattenere i talenti e mantenere la squadra competitiva. I due ad, Marotta e Antonello, stanno svolgendo un ottimo lavoro, ma il problema è a monte. Non è la prima volta, maLe ultime due campagne acquisti hanno alleggerito i conti del club, ma non hanno propiziato una crescita della squadra.L'operazione avrebbe una serie di vantaggi: entrerebbe capitale fresco a costo zero, evitando come avviene ora di pagare milioni e milioni di interessi. E poi si creerebbe un legame stretto fra i tifosi e la società così da far lievitare le entrate di merchandising e biglietteria.La società è molto indebitata e versa milioni di interessi: con l'azionariato popolare, secondo le nostre stime, almeno 30 milioni l'anno verrebbero risparmiati. Uno stadio moderno, che sia San Siro ristrutturato o un nuovo impianto, fa da moltiplicatore delle entrate. Però poi per realizzarlo occorre un lasso di tempo di 5-6 anni. Ecco perché l'immissione di capitali da parte dei tifosi sarebbe cruciale. Contribuirebbe alle spese".- "Leggo che Steven Zhang ha fatto di recente un aumento di capitale da 100 milioni. Ma non provenivano dal suo patrimonio personale quanto dall'ammontare complessivo di 275 milioni prestati dal fondo Oaktree, tanto più con il tasso di interesse del 12%.