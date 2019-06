Il mercato del Barcellona passerà anche attraverso alcune cessioni. Una di queste potrebbe essere Philippe Coutinho. Il brasiliano è reduce da un anno e mezzo di alti e bassi. Al momento, non è nei piani dei catalani cederlo, ma le ingenti spese in entrata per rinforzare una squadra uscita ridimensionata dal finale di stagione potrebbero spingerli a fare sacrifici importanti. Coutinho rientrerebbe tra i big che possono essere ceduti. Finora si sono fatti avanti i club inglesi. Il Chelsea ha sondato il terreno, mentre il Manchester United si è fatto avanti ricevendo il secco rifiuto del giocatore. Il Paris Saint-Germain sembra in pole position, ma ancora non ha dato l'accelerazione decisiva alla trattativa. Il nome di Coutinho è stato associato alla Juventus, anche se finora i bianconeri non hanno avanzato un’offerta concreta, ma non è da escludere un improvviso cambio di rotta.