Philippe Coutinho vuole lasciare il Barcellona. Il centrocampista offensivo brasiliano, acquisto più caro della storia blaugrana, ha confidato ad alcuni suoi compagni della Seleçao di voler cambiare aria: "Medito di lasciare il club, lo so che è una decisione difficile, ma può essere la migliore per la mia carriera" le parole riportate da Sport.



L'ex numero 10 del Liverpool, arrivato al Barcellona nel gennaio del 2018 per 160 milioni di euro, vuole tornare a ricoprire un ruolo da leader, come ai tempi di Anfield, in cui era il simbolo dei Reds. In Premier il Manchester United è pronto ad accoglierlo, mentre in Ligue 1 c'è il Paris Saint-Germain.