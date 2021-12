Una giornata importante per il nostro Paese, colpito come gran parte dell'Europa dall'impennata del numero di positivi al Covid-19 a causa della diffusione sempre più massiccia della variante Omicron. Dopo l'incontro di stamattina con la conferenza delle Regioni e la cabina di regia del Comitato tecnico-scientifico delle 16.30, alle 18.30 è previsto un Consiglio dei ministri che ratificherà l'introduzione di nuove misure per contrastare il coronavirus.



LE PROPOSTE - Queste sono le proposte più rilevanti, con novità significative soprattutto in materia di quarantene, sottoposte al governo Draghi dal CTS: nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva e sono impiegati nei servizi essenziali. Dovranno però obbligatoriamente indossare la mascherina Ffp2 per circa una settimana. E ancora: riduzione della quarantena a 5 giorni e tampone per i vaccinati con dose booster - non impiegati nei servizi essenziali - che vengono a contatto con una persona poi risultata positiva. Nel caso dei positivi, basterà una quarantena di 7 giorni (invece degli attuali 10 giorni previsti) e un tampone negativo.



In Consiglio dei ministri sarà anche valutata la proposta illustrata stamane dalle Regioni di estendere l'obbligo del green pass rafforzato - che si ottiene solo in caso di guarigione dal Covid o di doppia dose di vaccino - a tutti i cittadini per accedere al proprio posto di lavoro.