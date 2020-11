Gerry Scotti, il popolare conduttore televisivo e showman amatissimo del pubblico, è ricoverato in ospedale a causa del Covid. "Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento", aveva scritto su Instagram qualche giorno fa Scotti. Poi le condizioni sono peggiorate, tanto da richiedere la necessità di un ricovero ospedaliero.



L'ufficio stampa, in ogni caso, smentisce le voci circolate nelle ultime ore relativamente a un ricovero in terapia intensiva: "Gerry Scotti sta bene e a breve lascerà l’ospedale milanese nel quale è stato ricoverato a causa della febbre provocata dal coronavirus, cui era risultato positivo a fine ottobre. Gerry sta bene, non è mai stato in terapia intensiva. È ancora ricoverato ma uscirà a breve, nei prossimi giorni".