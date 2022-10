Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

, ha infatti evidenziato nella sua dichiarazione che “la settimana precedente la variante Omicron BQ1 è stata registrata in almeno 5 paesi europei.intorno alla seconda metà di novembre”. Cavaleri si è poi soffermato su tema particolarmente delicato: “per dare loro protezione da ricovero e morte” e che “la decisione sulla vaccinazione dei più piccoli spetta singolarmente agli Stati membri dell’Ue”., anticorpi monoclonali o malattia” ha continuato. In base ad un’analisi compiuta dall’European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc), la variante BQ1 sarebbe sulla buona strada per divenire dominante negli USA, per mezzo della sua altissima capacità di diffusione. Per questo motivo, infatti, se nell’ultima settimana di settembre la variante racchiudeva l’1,8% circa dei contagi totali, a distanza di 3 settimane ha visto salire la sua percentuale di presenza fino al 9,4% della settimana scorsa. In Europa il copione prospetta essere lo stesso, vista la presenza del 19% della variante nei casi totali conteggiati in Francia.: tosse, raffreddore, mal di gola, febbre, dolori muscolari e astenia quelli maggiormente riscontrati. “Probabilmente il tasso di crescita è causato dalla capacità di fuggire al sistema immunitario” ha spiegato un rappresentante dell’Ecdc. Nuova allerta, quindi, su una pandemia che continua a tenere banco e lo farà anche nel futuro prossimo, in seguito alla scoperta di nuove varianti che potranno portare ad un aumento del numero dei casi giornaliero, con la speranza di non causare un aumento esponenziale di ricoveri e decessi.