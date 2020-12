L'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha fatto sapere di essere in "stretto contatto" con le autorità del Regno Unito dopo la scoperta di una nuova variante mutata del virus del Covid che avrebbe una trasmissibilità molto maggiore, quantificata al 70% in più ieri dal primo ministro Boris Johnson in conferenza stampa. Come riporta Ansa, Johnson è dovuto passare alle misure drastiche, annunciando un lockdown duro da oggi per la capitale e le contee vicine.