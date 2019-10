Para uns, impossível, Para o melhor de sempre, não é suficiente. #CR700 fez história e já só pensa no próximo golo: porque uma verdadeira lenda nunca descansa. #TodosPortugal pic.twitter.com/sfXrGFxRMn — Portugal (@selecaoportugal) October 14, 2019

Contro l'di un altro grande numero 7, Andry, il capitano delrealizza il suo. Senza esultare, è tornato subito a metà campo coi compagni, perché cercare la vittoria è più importante di una gioia personale. Ma questo semplice rigore (è il numero 123 realizzato, 22, invece, quelli sbagliati) basta per scrivere la storia.I suoi 700 gol sono così suddivisi: 5 con lo, 118 col, 450 con il, 32 con lae 95 col- Sono passati 17 anni e una settimana dal suo primo gol tra i professionisti. O meglio, i suoi primi gol. Era il 7 ottobre del 2002, lo Sporting Lisbona giocava contro lae, sull'1-0, CR7, che condivideva l'attacco con, fa 2-0 e 3-0. Oggi, 14 ottobre, fa 700, con il suo Portogallo che perde 2-1 contro l'Ucraina., perché Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di smettere di vincere e segnare. Anche perché davanti a lui, ora, ci sono ​a 767,a 746 e Gerda 730. Leggende, come CR7. Quindi