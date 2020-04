Another week of playing inside and staying active. Thanks to everyone for trying to beat me maybe next time! Over to you @VioBebe . Get ready! #livingroomcup #playinside pic.twitter.com/F8qDWwj7Ve — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 11, 2020

So thanks to my dog Taxi I didn’t get to beat the champ @Cristiano .

But now... I’m up next! Launch of the Nike Living Room Cup: Week 2, coming tomorrow! Come back then to see if you can beat me ... @Nike #LivingRoomCup #PlayInside #Nike pic.twitter.com/d4pgcW0T03 — Beatrice Vio (@VioBebe) April 11, 2020

Una nuova sfida per tutti i tifosi e il mondo di internet. Dopo la gara di addominali,è pronto nuovamente a un contest. Attraverso Twitter, l'attaccante della Juve, insieme a, ha annunciato il via di una nuova challange per la prossima settimana.Il portoghese ha scritto: "Un'altra settimana giocando in casa e restando in forma. Grazie a tutti per avermi provato a battere...magari la prossima volta! A voi Bebe Vio, preparati!".La risposta dell'atleta paralimpica italiana: "Non sono riuscita a battere il campione Cristiano. Ma adesso...sono la prossima! Tornate domani per vedere se riuscite a battermi".