Paghi uno e porti a casa due. Il pubblico di Singapore sarà uscito dal suo bellissimo stadio più che soddisfatto. Colpo “maradoniano” di Kane a parte, i tifosi bianconeri hanno avuto l’occasione per vedere all’opera due Juventus.Quasi che il nuovo allenatore avesse voluto mostrare alla gente le differenze che vi sono e che vi saranno tra il passato e quello che è in allestimento per il futuro prossimo