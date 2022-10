Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ai microfoni di DAZN, ha analizzato la sconfitta per 0-1 maturata contro la Sampdoria.



Settanta minuti giocati bene, con tante occasioni. Perché la Cremonese non riesce a fare gol?

"Oggi abbiamo avuto le occasioni più importanti, abbiamo fatto una partita straordinaria, la migliore secondo me. È mancato il gol e alla fine l’’abbiamo persa, una beffa assurda. Dentro c’è rabbia, ma non per me: per i calciatori, la dirigenza e il pubblico che ci ha sostenuti. Ci abbiamo messo tanto, è una punizione troppo pesante per come l’abbiamo giocata. Ho pochissimo da rimproverare alla squadra, forse un paio di dettagli. Oggi abbiamo perso, siamo ultimi e io non scappo davanti alla realtà”.



Quanto è convinto dell’impresa salvezza?

"La squadra in campo dà risposte, anche oggi l’abbiamo dimostrato. Onore alla Samp, ma il calcio è così. Non ho mai creduto alla fortuna, ma qualcosina in queste undici giornate abbiamo lasciato. La Cremonese è tosta, se la gioca, ha un’idea, questo fa ancora più rabbia”.



Ora ci sono tanti scontri diretti in casa.

"Il pubblico ci sostiene sempre, ma dobbiamo dargli anche soddisfazione, li capisco se fischiano e sono delusi. Dispiace, ma va accettato. Il tifoso lo rispetto, è giusto che dimostri le sue emozioni, nessun problema per i fischi".