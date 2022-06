Dopo una delicata trattativa per strapparlo dalla panchina del Perugia, la Cremonese è riuscita ad affidare la rosa neopromossa in Serie A a Massimiliano Alvini , tecnico toscano nato a Fucecchio che da oggi, a meno di clamorosi ribaltoni estivi,. Alvini e Sarri sono infatti gli: e quindi Eccellenza, Serie D, Lega Pro Seconda e Prima divisione (oggi Serie C2 e C1), Serie B e Serie A.La carriera di Alvini inizia al, dove, cui ha partecipato nella stagione successiva, retrocedendo. Fino al 2008 allena tra Signa e Quarrata, tra Promozione ed Eccellenza Toscana, poi ecco la chiamata del. Nel 2015 il rapporto con il Tuttocuoio termina, ma la scalata no., con cui è ammesso alla nuovaLa, fino ad oggi., prima di lui riuscito solo a Sarri.