Il tecnico della Cremonese Massimiliano Alvini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l’Atalanta: "Meité? Lo abbiamo voluto ed è importante, lo abbiamo cercato tanto. Oggi abbiamo deciso di alzare Pickel per avere più equilibrio in mezzo al campo"



LA GARA - "Vogliamo giocare a Bergamo con la forza della Cremo, con grande coraggio ma consapevoli di aver di fronte una grande squadra. Ce la vogliamo giocare"



GIRO D’ITALIA - "La metafora di Gasperini sulla maglia rosa? Questa partita allora sarà per noi come lo Zoncolan o il Mortirolo, faticosa. Grande merito a loro, ma noi vogliamo avere la maglia verde degli scalatori. Conquisteremo pian piano la chance di restare in questa categoria fantastica".