Davide Ballardini, tecnico della Cremonese, è intervenuto a Dazn dopo il pareggio sul campo del Monza: "Nel primo tempo meglio loro perché noi non eravamo così bravi nelle chiusure, non eravamo così bravi nel gioco. Lenti e prevedibili. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi con la palla".



COSA HA DETTO NELL'INTERVALLO - "Nel secondo tempo avevamo un atteggiamento diverso, una personalità diversa. Può essere che anche i giocatori che abbiamo messo nel primo tempo non siano stati così bravi come ci aspettavamo".



CIOFANI - "E' un esempio ogni giorno. In ogni allenamento si ferma come se fosse un ragazzino di 16-18 anni. E' il frutto della persona che è e dell'amore per il lavoro che fa".



Il CAMBIO DI GALDAMES ALLARGATO - "Quello che ho detto prima. Facevamo fatica a prenderli. Eravamo lontani e arrivavamo fuori tempo e quando avevamo la palla non si avevano soluzioni".



COME SI ALLENERA' LA SQUADRA DURANTE LA SOSTA - "E' una squadra che si allena bene, una squadra seria. E' importante l'atteggiamento del secondo tempo e quando hai la palla devi essere chiaro nel gioco senza dare riferimenti agli avversari. Il primo tempo è l'esatto contrario".