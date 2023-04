Le parole ai microfoni Mediaset del tecnico della Cremonese Davide Ballardini, prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Ci arriviamo bene, a parte la partita non buona con l'Udinese siamo in un buon periodo. La affrontiamo al meglio".



Dove mettere in difficoltà la Fiorentina?

"Se riusciamo a essere squadra per tutta la partita abbiamo le qualità per giocarcela anche contro la Fiorentina".



Come gestire le partite di stasera e domenica?

"Abbiamo fatto così tante partite da quando siamo arrivati che ormai ci siamo abituati. Cercheremo di fare bene stasera e poi penseremo alla partita di domenica