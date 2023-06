La Cremonese saluterà la Serie A dopo una sola stagione e lo farà per la sfida tra le mura amiche contro la Salernitana. Il tecnico grigiorossoè intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara."Dessers, Lochoshvili e Ferrari non saranno convocati. Quest'ultimo ha sentito un fastidio muscolare""Vogliamo fare bene contro la Salernitana, poi ci siamo visti con la società e ci rivedremo. L'attenzione va solo sulla partita""Vero, ma è altrettanto vero che domenica a Roma ha giocato Sarr e probabilmente giocherà lui perché è giusto così. Marco avrà modo di salutare chi gli ha voluto bene in queste due stagioni. Per Daniel facciamo un'eccezione, lui probabilmente giocherà e credo sia giusto così""Sì, anche per altri ragazzi si farà quella valutazione. Magari alcuni giocano perché vogliamo vederli in prospettiva della prossima stagione. Domani faremo delle valutazioni""Strutturarsi sempre meglio, avere nei vari settori della società sportiva sempre più persone qualificate, in ogni settore. Questo porta a scelte più azzeccate e giuste per la realtà Cremonese""Ci lascia che per giocare in Serie A devi sempre essere molto serio, attento, devi avere personalità con la palla e attenzione quando ce l'hanno gli altri. Intendo che devi sapere tanto, ed è chiaro che oltre a quello devi avere la fortuna di avere qualità fisiche e tecniche adeguate alla categoria. Davanti hai giocatori che al minimo errore fanno presto a punirti. Sottolineo che oltre alla qualità fisica e tecnica la Serie A richiede attenzione e conoscenza adeguate. La differenza con la Serie B è tutta qui""È una squadra che, come rosa, è ben strutturata e ha saputo completarsi prima a gennaio 2022 facendo quella bella seconda parte di campionato. Sono partiti da lì nel migliorare la rosa e quest'anno hanno addirittura messo ulteriore qualità e fisicità in organico. Hanno fatto un campionato sempre abbastanza tranquillo, non sono mai stati così in difficoltà. Questo grazie alla struttura fisico-tecnica che hanno dato alla loro rosa""Vogliamo certamente fare una bella partita, siamo nel nostro stadio davanti a tante persone che ci hanno sostenuto e dobbiamo fare una bella partita. Dovremo essere bravi e attenti a capire quando essere aggressivi, ma è altrettanto chiaro che se non siamo corti e compatti dovremo rientrare per difendere meglio lo spazio. La lettura della partita può essere questa""Noi abbiamo sempre detto che qui ci sono tutte le premesse, vale ancora quel discorso. Vediamo tante società in difficoltà, la Cremonese ha tutti gli ingredienti per fare bene. Un gruppo di lavoro che ama lavorare sul campo ed è ambizioso trova difficilmente situazioni migliori di questa. Le premesse ci sono tutte".