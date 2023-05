L'allenatore della Cremonese, Davide Ballardini, ha parlato a Dazn nel prepartita della sfida decisiva nella corsa salveza e che vedrà i girgiorossi affrontare in trasferta a Torino la Juventus.



"Dobbimo fare una grande prestazione contro una squadra così forte. Dobbiamo cercare di essere compatti per contenerli un pò, ma se le maglie sono larghe ti possono fare molto mare. E' chiaro che ho a che fare con dei ragazzi che fino alla fine faranno il loro dovere e non è difficile allenarli".