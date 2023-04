La Cremonese cade in casa contro l'Atalanta. Si tratta dell'ennesimo ko per i grigiorossi, il cui allenatore Ballardini ha parlato così a Dazn.



"Per me oggi la Cremonese ha fatto la miglior partita dal mio arrivo, ho detto ai ragazzi che sono molto soddisfatto della prestazione. L'errore sul 3-1 fa arrabbiare per superficialità. La differenza tra noi e loro c'è, oggi però la partita è stata equilibrata. Abbiamo obiettivi diversi da loro, oggi siamo stati molto bravi. La strada è quella giusta, con queste prestazioni si ottengono anche risultati importanti".



"Ciofani è un esempio quotidiano, meriterebbe sempre di giocare. Abbiamo tanti attaccanti bravi e ogni gara valutiamo quale sia la migliore scelta".



"Io ogni volta ringrazio i tifosi della Cremonese perché sono uniti con noi, pretendono il nostro massimo impegno e da parte nostra c'è. E' un bel messaggio: pulito, sincero e pieno di contenuti".