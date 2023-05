Marco Benassi, centrocampista della Cremonese, ha presentato a Dazn la partita che vedrà i grigiorossi affrontare la Juventus in quella che potrebbe essere l'ultima chance salvezza della squadra di Ballardini.



SALVEZZA - "Abbiamo un ritardo di sei punti sulla salvezza e dobbiamo provare a prendere i tre punti ovunque. Sarà così anche stasera".



ATTEGGIAMENTO - "Quando giochi contro queste squadre come la Juventus devi essere bravo a difendere e a giocare da squadra. Loro hanno giocatori di livello assoluto e dobbiamo aiutarci fra di noi. Quando avremo l'occasione dovremo giocare con personalità per creare le nostre occasioni".