Ariedo Braida, dg della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista dell’imminente apertura della sessione di calciomercato: "Quanti mercati ho fatto? Una quarantina, ma è sempre bello come adesso. Parlare di calcio è una passione, una gioia e quando hai passione non ti pesa niente".



MILAN - "Il rinnovo di Maldini e Massara? La famiglia Maldini è il Milan e Paolo ha saputo dare da giocatore e da dirigente veramente tanto. Tutti i milanisti come me lo ringrazieranno".



MONZA E GALLIANI - "Adriano è abituato ai colpi di mercato, ma già dal passato. Con lui ogni tanto si andava in giro per l’Italia, tornava a mi diceva che aveva comprato questo e quell’altro. Complimenti a lui, al Monza che non era mai stato in Serie A. Quando ci giocavo io, trent’anni fa, abbiamo perso la finale per salire in A, quindi sono contento. Ho giocato lì, sono stato ds, è stato il più grande trampolino di lancio che potessi avere. Spero di incontrarlo presto".