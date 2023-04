Il dirigente della Cremonese Ariedo Braida ha parlato a firenzeviola.it dove ha detto la sua sulla partita che i grigiorossi giocheranno contro la Fiorentina stasera: "La Fiorentina questa sera parte già con un grandissimo vantaggio, resta il fatto che la Cremonese quest'anno ha sempre giocato a testa alta, mantenendo alta la dignità. Italiano? Lo conosco dai tempi dello Spezia: è un allenatore molto carismatico, il che è importante perché per i giocatori è fondamentale avere una guida e sapere chi comanda. I giocatori devono sapere che c'è un capo e lui lo è"



COMMISSO - Mi ha sempre fatto una buonissima impressione, si vede che oltre a essere un grande imprenditore ha il desiderio di far bene qui a Firenze, di perseguire degli obbiettivi importanti, di dare una svolta a questa squadra e alla stessa società. Io un giorno a Firenze? Per carità non tocchiamo l’argomento, sono amico di Daniele Pradé, posso solo dire che mi sento di poter essere utile a qualunque società.