A DAZN, nel pre gara di Cremonese-Spezia, ha parlato Michele Castagnetti, centrocampista dei grigiorossi: “È una partita da dentro o fuori, ma è inutile caricarla di aspettative prima perché possono solo ingannare. Pensiamo solo a giocare e provare a portare a casa la posta in palio. Non c'è stato tempo per dirci qualcosa, ma penso che il momento sia buono, abbiamo acquisito consapevolezza e questa è la formula migliore”.