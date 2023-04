Cremonese-Empoli 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 4’ p.t. Dessers (C)



Assist: 4’ p.t. Sernicola (C)



Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Lochoshvili (6’ s.t. Aiwu), Vasquez, Valeri; Pickel, Castagnetti, Meité; Galdames (22’ s.t. Benassi); Tsadjout (40’ s.t. Quagliata), Dessers (22’ s.t. Okereke). All. Ballardini.



Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi (16’ s.t. Stojanovic), De Winter (40’ Walukievicz), Luperto, Parisi; Bandinelli (33’ s.t. Henderson), Marin, Fazzini (33’ s.t. Destro); Baldanzi; Piccoli (17’ s.t. Cambiaghi), Caputo. All. Zanetti.



Arbitro: Zufferli di Udine



Ammoniti: 15’ p.t. Sernicola (C)



Espulsi: -