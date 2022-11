Simone Giacchetta, ds della Cremonese, ha parlato a Dazn prima della sfida contro il Milan: "Alvini? È ovvio che la classifica è quella che decide tante cose. Noi dobbiamo rispettare la proprietà e la classifica, però è anche vero che gli allenatori vanno giudicati per come lavorano e come riescono a valorizzare i giocatori. Il nostro percorso è difficile, abbiamo pochissimi punti e stasera forse è l'occasione per farli, o forse no. Non è fondamentale stasera, è importante credere in quello che facciamo".