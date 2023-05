La Cremonese sfida lo Spezia in un match fondamentale per i grigiorossi. A pochi minuti dal match è Simone Giacchetta, direttore sportivo grigiorosso, a prendere la parola: "La classifica è abbastanza crudele per noi, ma allo stesso tempo ci sono partite per poter pensare di meritare questa categoria. Oggi è una di queste, è la madre delle prossime partite perché possiamo rubacchiare punti a una diretta concorrente. E’ una partita che vale tanto, due mesi fa non pensavamo a questo ma strada facendo potevamo arrivare con una situazione migliore", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.