Intervenuto ai microfoni di Dazn poco prima del fischio d'inizio della sfida casalinga col Bologna, Simone Giacchetta, ds della Cremonese, ha fatto il punto sulla panchina dei grigiorossi: "Ballardini ha fatto un gran lavoro, ben 17 punti in 17 partite - ha esordito -. Ora cerchiamo di finire bene queste ultime partite e poi tra 20 giorni faremo le valutazioni del caso. Il mister ha un altro anno di contratto, non è in dubbio la sua conferma. Il rapporto è ottimo, dobbiamo solo fare un gran finale".