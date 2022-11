La sosta servirà alla Cremonese di Alvini per riorganizzarsi e provare, al rientro, a centrare la prima vittoria. Durante il periodo di pausa dal campionato, i grigiorossi rimarranno a Cremona, senza andare in ritiro. Gli allenamenti ricominceranno a partire dal 28 novembre e apriranno la strada a due amichevoli che si terranno a dicembre. Tra i giocatori impegnati ai Mondiali si segnala solo Johan Vazquez, che andrà in campo con il Messico.