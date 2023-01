La Cremonese, con l'arrivo di Davide Ballardini in panchina, studia i nuovi piani di mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport proprio l'allenatore dei grigiorossi ha chiesto Andrea Bertolacci, come rinforzo per il reparto di centrocampo. Il giocatore è attualmente legato al Karagumruk, club turco allenato da Andrea Pirlo.