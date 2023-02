: La difesa lo tradisce in occasione del pareggio, che è anche il primo vero tiro nello specchio che deve affrontare. Pochi minuti più tardi esce bene su El Shaarawy.Grandissima partita nonostante la spada di Damocle del cartellino giallo. Sbarra tutte le strade ai giallorossi (39’ s.t. Chiriches sv): Partita da capitano vero, dà grande sicurezza ed è sempre lì ad aggredire Belotti. Forse la miglior prestazione stagionale.: Ringhia su Dybala e spazza come può tutti i palloni che si trova di fronte. Grande prestazione difensiva, ma si perde Spinazzola sul gol.: Fino al gol del pareggio è autore di una prova più che positiva, sia in fase offensiva che difensiva, soprattutto considerando la caratura dell’avversario. Non tiene la linea sull’azione che porta alla rete di Spinazzola.Pickel 6: Come al solito è ovunque, ma spesso è goffo nei contrasti e quando si tratta di manovrare con logica. Esce per infortunio (33’ s.t. Galdames sv): Bravo a pescare Valeri in occasione del gol. È dappertutto, porta quantità e qualità. Da applausi un recupero su Dybala al limite dell’area.: I primi minuti non sono semplici, ma è dal suo inserimento al limite dell’area che arriva il gol di Tsadjout con un pregevole assist di petto.: Parte forte con un tiro dal limite dell’area. Corre tantissimo, ma è troppo spesso impreciso: incredibile il contropiede che sciupa nel finale di primo tempo. In fase difensiva si fa sempre trovare pronto. (21 s.t. Meité 6: con lui si passa al 5-4-1, porta fisicità in mezzo al campo): Lotta, rincorre, tira e segna: stasera fa tutto lui. Festeggia con un grandissimo gol la seconda titolarità consecutiva. Esce tra gli applausi meritati di tutto lo Zini (33’ s.t.: entra per tenere la squadra alta e si ritrova a dover tirare uno dei rigori più pesanti della sua carriera. Dagli undici metri è perfetto e si gode l’urlo di liberazione dello Zini): Non riesce a rendersi pericoloso come al solito, temporeggiando su qualche pallone di troppo a metà campo.Dà continuità al 3-4-3 visto nel secondo tempo a Torino e imbriglia bene la manovra della Roma, trovando così la prima storica vittoria stagionale. Che ci sia ancora tempo per l’impresa?