Radu 6,5: bravo a uscire al momento giusto, anticipando Muriel, para la bomba di Koopmeiners. Sempre attento, prende tempo dal 60’.



Aiwu 6,5: bene in difesa, limita Muriel che sulla sinistra non passa.



Chiriches 6,5: prende subito le misure del colombiano. L’esperienza aiuta, ferma tutto il tridente, cambi compresi.



Lochoshvili 6: legge in anticipo i movimenti di Malinovskyi, bene.



Sernicola 6,5: supera Soppy e interviene in difesa per rubare la palla a Toloi, spaventa Musso inserendosi sulla destra in area piccola. Nell’area avversaria ruba palla dai piedi di Muriel.



(Dal 38’ s.t. Hendry sv).



Meité 6: francobollato a Koopmeiners, che ha ben studiato nelle sedute video, mette la gamba al momento giusto anche in area piccola.



Escalante 6,5: sfiora il gol da fuori area con un tiro potente che costringe Musso al miracolo.



(Dal 15’ s.t. Zanimacchia 6: abile incursore, porta pericoli in area).



Valeri 7: duella con Hateboer, il gioco non passa spesso da quelle parti, ma si fa trovare nel posto giusto al momento giusto infilando in rete sulla respinta di Musso la palla che vale il pari e il secondo punto in classifica.



Pickel 6,5: ostacola de Roon e strappa palla dai piedi di Lookman e Soppy di mestiere.



(Dal 23’ s.t. Ascacibar 6,5: lesto a ricevere il regalo di de Roon e tirare in rete verso Musso, innescando l’azione del gol).



Dessers 6: tra i difensori gli è capitato proprio il più scomodo, Demiral, che non doveva nemmeno giocare alla vigilia, non riesce a passare. Ha l’occasione in contropiede ma la spreca. Con Okoli davanti ha vita più facile ma non riesce a segnare.



(Dal 38’ s.t. Ciofani: sv)



Okereke 5,5: Okoli gli concede qualche spazio, ma non lo sfrutta.



(Dal 23’ s.t. Gyan 6: fa il suo portando freschezza).



All. Alvini 6,5: dopo 10’ sposta Dessers per avere Okoli e non più Demiral e la strategia funziona, Pickel ed Escalante si alternando sulla trequarti, la sua Cremonese ci crede fino all'ultimo e assalta l'area per il pari.